МИД Боливии отверг декларацию международной контактной группы по Венесуэле

Монтевидео, , 13:47 — REGNUM 7 февраля на встрече международной контактной группы по Венесуэле в Монтевидео было принято решение добиться организации «свободных, справедливых и демократических выборов» в стране и создать офис в Каракасе для доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу. Представитель Боливии не поставил свою подпись под итоговой декларацией встречи, пишет боливийская газета El Deber.

«Боливия отстранилась от этой декларации, потому что мы не можем поддерживать текст о проведении выборов. Считаю, что эта тема — прерогатива венесуэльцев. Это внутренний вопрос Венесуэлы», — заявил министр иностранных дел Боливии Диего Пари.

Министр подтвердил неприятие Боливией любой интервенции и, как его коллега из Мексики Марсело Эбрард, выступил за немедленное установление диалога между конфликтующими лагерями в Венесуэле. Диего Пари отметил, что предлагающие теперь гуманитарную помощь страны сами ввели жесткие экономические санкции против Венесуэлы, и потребовал их снятия.

Как сообщало ИА REGNUM, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подчеркнула, что установление диалога и посредничества между сторонниками Николаса Мадуро и Хуана Гуайдо не является задачей контактной группы.

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