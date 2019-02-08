Оппозиционная партия Южной Кореи срывает работу парламента

Сеул, , 14:31 — REGNUM В Южной Корее назрел политический кризис: главная оппозиционная Либеральная партия ещё с 24 января отказывается принимать участие в работе парламента — Национального собрания. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Подобное поведение парламентариев вызвано недовольством единоличным решением президента Мун Чжэ Ина, который назначил высокопоставленного члена избирательной комиссии без парламентских слушаний. Также оппозиционные депутаты требуют проведения парламентского расследования в отношении бывшего члена правящей партии Сон Хё Вона, который подозревается в мошенничестве с недвижимостью. В свою очередь, правящая Демократическая партия категорически отвергает любые обвинения и требования.

Представители обеих сторон провели встречу 7 февраля, чтобы обсудить все накопившиеся разногласия, однако предыдущие попытки не увенчались успехом. В случае очередного провала работа парламента может оказаться под угрозой.