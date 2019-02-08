Украинцы умышленно перестали платить деньги Киеву по воровским тарифам

Киев, , 13:38 — REGNUM На Украине обсуждают решение правительства Владимира Гройсмана о запуске в марте этого года программы монетизации субсидий, которая позволит украинцам получить «живые деньги» на оплату коммунальных услуг. Параллельно будет действовать вторая программа монетизации, по которой субсидианты смогут получить выплаты наличными за неиспользованные услуги.

«Мы начинаем впервые, и эта система будет работать впервые. Понятно, что могут быть определенные недостатки при реализации, но я думаю, что координация со стороны вице-премьер-министра и выполнение задач министерствами, чтобы все было вовремя и адресно доставлено, будет выполнено… Процесс монетизации будет очень четким с точки зрения того, чтобы люди получили эти средства и использовали их на оплату жилищно-коммунальных услуг, а если речь идет об экономии, то деньги останутся в домохозяйствах, и люди смогут их использовать на собственные нужды», — заявил, в частности, глава украинского правительства.

Вместе с тем по решению кабинета министров был уменьшен максимально допустимый срок по просрочке оплаты ЖКХ-услуг, после которой снимается субсидия. Согласно новым правилам, субсидия на оплату ЖКХ не начисляется, если в органы соцзащиты поступает информация о задолженности получателя больше чем на один месяц.

В свою очередь, экономист Максим Гольдарб приводит сравнительную статистику по долгам населения за услуги ЖКХ: конец 2015 года — 11 млрд грн; конец 2017 года — 28,4 млрд грн; конец г. 2018 — 55,6 млрд грн (почти в два раза). По его мнению, многие люди люди не платят умышленно — это одна из форм протеста.

«Во-первых, барыжный режим больше не в состоянии собирать с людей деньги, то есть не выполняет одной из основных своих функций, для чего его после майдана поставили. Это значит, его поддержка извне будет на нуле — он не работает», — отмечает эксперт.

«И во-вторых, во многом долг растёт потому, что все больше людей перестали платить по воровским тарифам умышленно. То, к чему призывал последние четыре года. Это значит, что люди перестали бояться камарилью и стали сопротивляться — это одна из форм реального гражданского протеста», — подчеркивает Гольдарб.

Напомним, что большинство экспертов считает, что выдача субсидий перед президентскими выборами является банальным подкупом избирателей.

Ранее в правительстве заявляли, что все субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2019 году будут монетизированы.