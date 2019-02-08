Украина вернётся к РФ только через кровь – Никита Михалков

Москва, , 13:58 — REGNUM На Украине за 25 лет воспитано два поколения людей, чье мироощущение может быть изменено через силу, полагает народный артист РСФСР Никита Михалков. Об этом он заявил 8 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Мы потеряли Украину именно из-за того, что ничем не занимались, — сказал Михалков. — Шёл газ, есть горилка, и [мол] куда они, хохлы, денутся? 20 лет работали с этими детьми. Выросло два поколения, которые никогда не придут к России. Никогда! Только через кровь. У них уже вбито это в матрицу. Они воспитаны так. Пять миллиардов долларов вложено в это воспитание. Изменить самосознание тех людей, которые воспитаны за эти 25 лет и которые воспевают Бандеру и устраивают выходные дни в дни рождения Бандеры, изменить их мироощущение, к сожалению, можно только через силу. Разговоры с ними про то, что мы братья, — они не работают».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, одним из примеров той русофобской пропаганды, которая развернута на Украине, может послужить заявление главы экстремистской организации «Братство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрия Корчинского: задача украинской нации — прекратить существование «нации московской».

«Когда кризис случится, нам не нужно сидеть в стороне и смотреть на это по телевизору, как это было в 93-м году, когда в Москве шли бои… Когда следующий раз в Москве начнут стрелять, мы все должны поехать туда и помогать им убивать друг друга. Это наш долг перед цивилизацией, человечеством и нашей верой», — заявил Корчинский.

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