Багдад и Эрбиль договорились о возвращении курдских войск в Киркук

Эрбиль, Ирак, , 13:48 — REGNUM Министерство по делам «Пешмерга» Иракского Курдистана объявило о достижении соглашения с Министерством обороны Ирака о возвращении курдских сил обороны в Киркук и другие спорные районы согласно статье 140 Конституции Иракской Республики. Курдское новостное агентство NRT сообщает, что это первая встреча между оборонным ведомствами Ирака и Иракского Курдистана с октября 2017 года.

Генеральный секретарь Министерства по делам «Пешмерга» Курдистана Джабар Явар заявил, что в ходе интенсивных переговоров стороны достигли понимания относительно необходимости будущего взаимодействия. Явар указал, что целью встречи было возобновление совместного сотрудничества сил «Пешмерга» и Вооруженных сил Ирака в спорных районах Киркук, Дияла, Хурмату, Махмур, на востоке и западе Мосула.

Сообщается, что стороны возобновят взаимодействие, которое было на данных территориях до 2014 года. Оборонные ведомства Ирака и Иракского Курдистана отмечают, что ИГИЛ* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь стремится вернуть своё влияние в данных районах, так как террористические атаки стали носить ежедневный характер, что является угрозой для мира и безопасности региона.