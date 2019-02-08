Министр обороны Катара награждён орденом Почётного легиона Франции

Доха, , 13:37 — REGNUM Вице-премьер, государственный министр по делам обороны Катара Халед бен Мухаммад аль-Аттыйя награждён орденом Почётного легиона Французской Республики. Высокую награду катарскому министру вручила его французская коллега Флоранс Парли. Торжественная церемония состоялась в здании министерства обороны Франции в Париже. Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabia.

По окончании официальной церемонии стороны провели переговоры, на которых обсудили двусторонние отношения. Сообщается, что министры подчеркнули важность укрепления и наращивания связей в военной и оборонной сферах.

Напомним, что Франция является основным поставщиком вооружения для катарской армии. Стороны также не раз проводили совместные военные учения. В декабре 2017 года страны подписали ряд соглашений о наращивании военного сотрудничества.