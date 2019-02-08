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Министр обороны Катара награждён орденом Почётного легиона Франции

Политика

Орден Почётного легиона считается одной из высших французских государственных наград

Доха, 8 февраля 2019, 13:37 — REGNUM  Вице-премьер, государственный министр по делам обороны Катара Халед бен Мухаммад аль-Аттыйя награждён орденом Почётного легиона Французской Республики. Высокую награду катарскому министру вручила его французская коллега Флоранс Парли. Торжественная церемония состоялась в здании министерства обороны Франции в Париже. Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabia.

По окончании официальной церемонии стороны провели переговоры, на которых обсудили двусторонние отношения. Сообщается, что министры подчеркнули важность укрепления и наращивания связей в военной и оборонной сферах.

Напомним, что Франция является основным поставщиком вооружения для катарской армии. Стороны также не раз проводили совместные военные учения. В декабре 2017 года страны подписали ряд соглашений о наращивании военного сотрудничества.

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Зарубежная хроника
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