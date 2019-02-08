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Песков прокомментировал информацию о новом фигуранте «дела Скрипалей»

Политика

«Мы не знаем, насколько они компетентны»

Песков прокомментировал информацию о новом фигуранте «дела Скрипалей»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 8 февраля 2019, 13:32 — REGNUM  Публикации СМИ о том, что третий фигурант «дела Скрипалей» может быть связан с отравлением «Новичком» бизнесмена в Болгарии в 2015 году, вызывают сомнения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Мы … не знаем, на чем основывались составители этой информации, — заявил представитель Кремля. — Мы не знаем, насколько они компетентны».

Песков также назвал странным то, что использование «некоего боевого отравляющего вещества» в Европе в 2015 году могло остаться незамеченным.

Ранее ресурс Bellingcat сообщил, что третий участник так называемого «отравления Скрипалей» может быть причастен к отравлению «Новичком» бизнесмена в Болгарии в 2015 году.

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