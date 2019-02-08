Протесты в Зимбабве: оппозиционер бойкотирует переговоры с президентом

Хараре, , 13:22 — REGNUM Глава оппозиции Зимбабве отверг призыв президента Эммерсона Мнангагвы поучаствовать в политическом саммите 6 февраля 2019 года, сообщает Daily Monitor Uganda.

Саммит планировался для смягчения кризисной ситуации. Президент Мнангагва пригласил лидеров более 20 оппозиционных партий на «диалог после выборов» в своей резиденции.

Однако переговоры прошли без лидера оппозиции страны Нальсона Чамиса, который сообщил, что посетит лишь собрание, созванное нейтральной политической силой.

Чамиса оспаривает результаты президентских выборов, заявляя, что 30 июля 2017 года именно он выиграл выборы.

«Прекратите бесчинства по отношению к гражданам, побои и аресты», — призвал Чамиса.