Пятница, 8 Февраля 2019 года
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Минобороны России разместит в Ингушетии воинскую часть

Политика

Будут также созданы полигон для боевой подготовки и военное лесничество

Магас, 8 февраля 2019, 13:05 — REGNUM  В Сунженском районе Ингушетии будет дислоцироваться воинская часть. Власти республики по запросу Минобороны РФ выделят под ее размещение более 7833 гектаров из земельного фонда. Власти республики пообещали владельцам сельхозпредприятий, земли которых затронет проект, полное возмещение, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе главы региона.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров провел встречу с представителями общественности, религиозными деятелями и старейшинами, чтобы разъяснить им ситуацию. По его словам, другого альтернативного места, удовлетворяющего требованиям размещения полигона, в республике нет.

«Выбор места обусловлен наличием прямого выхода от места предстоящей дислокации военной части на федеральную трассу», — приводит слова Евкурова его пресс-служба.

Размещение военных в регионе принесет Ингушетии ощутимую пользу, отметил глава. Будет создана сопутствующая инфраструктура — жилье, социальные объекты. Кроме того, на базе полигона, создадут военное лесничество, где будут работать в том числе и жители Ингушетии, появятся и другие рабочие места, а бюджет республики пополнят дополнительные налоговые отчисления.

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Министерство обороны России
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