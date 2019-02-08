В афганских провинции Кандагар и Забуль уничтожено 43 боевиков

Кабул, , 13:39 — REGNUM 7 февраля источники в Национальной армии Афганистана сообщили, что в провинциях Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) и Забуль (столица провинции — г. Калат) в результате операций, проведённых Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 43 боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 22 получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», в результате действий сотрудников афганской разведки, Национальные силы безопасности и обороны получили информацию о расположении нескольких укрытий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории провинций Забуль и Кандагар. На основе этих данных было принято решение о проведении операций по уничтожению боевиков.

Согласно источникам в Национальной армии Афганистана, в ходе операций было также обнаружено и обезврежено 25 самодельных взрывных устройств, тем самым сотрудники сил безопасности предотвратили жертвы среди мирного населения.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.