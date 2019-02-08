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Следующий раунд Московского формата по Афганистану пройдет в Дохе

Политика

Участники Московского формата по Афганистану достигли соглашения о проведении нового раунда в столице Катара Дохе

Кабул, 8 февраля 2019, 13:27 — REGNUM  7 февраля участники московских переговоров по мирному процессу в Афганистане заявили, что прошедший раунд переговоров был успешным, и выразили надежду, что дальнейшая реализация этой инициативы приведет к долгому миру в Афганистане.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», участники саммита в Москве охарактеризовали прошедшие переговоры как крайне плодотворные и добавили, что им удалось достичь соглашения по целому ряду вопросов.

Участники переговоров в Москве опубликовали совместную декларацию по итогам саммита.

В вышеупомянутой декларации содержится девять пунктов, по которым участники переговоров достигли соглашения. В частности, было принято решение о проведении следующего раунда переговоров в столице Катара — городе Доха. Также стороны пришли к единому мнению по таким вопросам, как вывод войск США из Афганистана и исключения нескольких членов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из «черного списка» ООН.

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Зарубежная хроника
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