Глава Афганистана назначил нового мэра Кабула Политика Ранее пост исполняющего обязанности мэра столицы Афганистана занимал Сохаиб Рахим Кабул, , 15:21 — REGNUM Администрация президента Исламской Республики Афганистан Ашрафа Гани опубликовала официальное заявление, согласно которому в соответствии с указом главы государства Ахмад Заки Сарфараз назначен мэром столицы Афганистана — города Кабул. Об этом сообщило афганское новостное издание Khaama Press. Назначение Ахмада Заки Сарфараза на пост мэра Кабула основывается на пункте 64 статьи 13-й конституции Исламской Республики Афганистан. Ранее пост исполняющего обязанности мэра занимал Сохаиб Рахим бывший заместитель мэра по административным и финансовым вопросам.

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