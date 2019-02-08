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Глава Афганистана назначил нового мэра Кабула

Политика

Ранее пост исполняющего обязанности мэра столицы Афганистана занимал Сохаиб Рахим

Кабул, 8 февраля 2019, 15:21 — REGNUM  Администрация президента Исламской Республики Афганистан Ашрафа Гани опубликовала официальное заявление, согласно которому в соответствии с указом главы государства Ахмад Заки Сарфараз назначен мэром столицы Афганистана — города Кабул. Об этом сообщило афганское новостное издание Khaama Press.

Назначение Ахмада Заки Сарфараза на пост мэра Кабула основывается на пункте 64 статьи 13-й конституции Исламской Республики Афганистан.

Ранее пост исполняющего обязанности мэра занимал Сохаиб Рахим бывший заместитель мэра по административным и финансовым вопросам.

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Зарубежная хроника
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