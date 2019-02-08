Пятница, 8 Февраля 2019 года
13:01:39 МСК

Рада узаконила нацистское приветствие для украинских полицейских

Политика

Обращение «товарищ» заменено на «пан»

2
Рада узаконила нацистское приветствие для украинских полицейских
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина

Киев, 8 февраля 2019, 12:50 — REGNUM  Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон №9036, обязывающий украинских полицейских употреблять в качестве приветствия речёвку «Слава Украине! Героям слава!», сообщило 8 февраля издание Liga.net.

Данную инициативу поддержал 271 депутат.

Уставное обращение «товарищ» также было упразднено. Теперь украинские полицейские обязаны называть друг друга «панами» (господами — ИА REGNUM ).

Напомним, слоган «Слава Украине! Героям слава!» является калькой нацистского приветствия «Хайль Гитлер! Зиг Хайль!» и был утверждён Организацией украинских националистов* в 1941 году в Кракове. Помимо произнесения этих слов, членам ОУН* было предписано выбрасывать руку подобно их германским «коллегам».

Ранее приветствие украинских нацистов стало официальным для боевиков ВСУ.

* Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Армии мало. Приветствие «Слава Украине!» Киев распространит и на полицию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить