Киев, , 12:50 — REGNUM Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон №9036, обязывающий украинских полицейских употреблять в качестве приветствия речёвку «Слава Украине! Героям слава!», сообщило 8 февраля издание Liga.net.

Данную инициативу поддержал 271 депутат.

Уставное обращение «товарищ» также было упразднено. Теперь украинские полицейские обязаны называть друг друга «панами» (господами — ИА REGNUM ).

Напомним, слоган «Слава Украине! Героям слава!» является калькой нацистского приветствия «Хайль Гитлер! Зиг Хайль!» и был утверждён Организацией украинских националистов* в 1941 году в Кракове. Помимо произнесения этих слов, членам ОУН* было предписано выбрасывать руку подобно их германским «коллегам».

Ранее приветствие украинских нацистов стало официальным для боевиков ВСУ.

* Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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