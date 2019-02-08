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В преддверии ЧМ по футболу в Катаре изменят трудовое законодательство

Политика

В преддверии Чемпионата мира по футболу в 2022 году Катар пообещал изменить трудовое законодательство и положить конец нарушению прав рабочих, участвующих в строительстве объектов к спортивному событию

Доха, 8 февраля 2019, 14:37 — REGNUM  7 февраля правительство Катара пообещало изменить трудовое законодательство и остановить систематическое нарушение прав и свобод людей, работающих на строительстве объектов к ЧМ по футболу 2022 года. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, данное обещание было дано после того, как международная неправительственная организация Amnesty International, расследующая нарушение прав человека, подготовила доклад об условиях работы и содержания рабочих, которые участвуют в строительстве спортивных объектов в преддверии Чемпионата мира по футболу 2022 года.

Правительство Катара отметило, что на изменениях в трудовом законодательстве «путь не закончится»: необходимо реформировать и другие аспекты законодательства, чтобы обеспечить защиту прав и свобод населения.

Ранее Amnesty International опубликовала доклад, в котором представила информацию о случаях насильственного принуждения к труду или ограничения свободы передвижения для рабочих в Катаре.

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Зарубежная хроника
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