В преддверии ЧМ по футболу в Катаре изменят трудовое законодательство

Доха, , 14:37 — REGNUM 7 февраля правительство Катара пообещало изменить трудовое законодательство и остановить систематическое нарушение прав и свобод людей, работающих на строительстве объектов к ЧМ по футболу 2022 года. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, данное обещание было дано после того, как международная неправительственная организация Amnesty International, расследующая нарушение прав человека, подготовила доклад об условиях работы и содержания рабочих, которые участвуют в строительстве спортивных объектов в преддверии Чемпионата мира по футболу 2022 года.

Правительство Катара отметило, что на изменениях в трудовом законодательстве «путь не закончится»: необходимо реформировать и другие аспекты законодательства, чтобы обеспечить защиту прав и свобод населения.

Ранее Amnesty International опубликовала доклад, в котором представила информацию о случаях насильственного принуждения к труду или ограничения свободы передвижения для рабочих в Катаре.