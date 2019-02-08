Конгресс США: необходимо ограничить поставку оружия арабской коалиции

Эр-Рияд, , 14:25 — REGNUM 7 февраля в Конгрессе США началось обсуждение возможности приостановки продажи американского оружия арабской коалиции, состоящей из Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Саудовская Аравия. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, данное предложение было включено в повестку дня в связи с результатами независимого расследования телеканала СNN, который доказал, что коалиция продает оружие террористическим группировкам, имеющим связи с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).

Глава Комитета по иностранным делам в Палате представителей Конгресса США Элиот Энгел, в частности, заявил, что он был обеспокоен информацией, предоставленной CNN, и что он осознает острую необходимость в приостановке торговли американским оружием.

Источник добавляет, что ранее CNN назвал американское оружие «валютой, которую использует арабская коалиция, чтобы подкупить ополченцев и представителей местных кланов».