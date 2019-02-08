Пятница, 8 Февраля 2019 года
14:25:24 МСК

Конгресс США: необходимо ограничить поставку оружия арабской коалиции

Политика

Американские законодатели поставили под сомнение возможность продажи оружия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, так как они предположительно продают его террористам

Эр-Рияд, 8 февраля 2019, 14:25 — REGNUM  7 февраля в Конгрессе США началось обсуждение возможности приостановки продажи американского оружия арабской коалиции, состоящей из Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Саудовская Аравия. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, данное предложение было включено в повестку дня в связи с результатами независимого расследования телеканала СNN, который доказал, что коалиция продает оружие террористическим группировкам, имеющим связи с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).

Глава Комитета по иностранным делам в Палате представителей Конгресса США Элиот Энгел, в частности, заявил, что он был обеспокоен информацией, предоставленной CNN, и что он осознает острую необходимость в приостановке торговли американским оружием.

Источник добавляет, что ранее CNN назвал американское оружие «валютой, которую использует арабская коалиция, чтобы подкупить ополченцев и представителей местных кланов».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить