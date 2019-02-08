Бюджет индийского штата Уттар-Прадеш в 2019 г. составит 4,8 трлн. рупий

Нью-Дели, , 15:03 — REGNUM Правительство индийского штата Уттар-Прадеш представило общественности новый бюджет на 2019 — 2020 гг. Сообщается, что новый бюджет штата составит 4,79 трлн. рупий (примерно 4,44 трлн. рублей).

«Мы представили третий бюджет правительства штата, возглавляемого Индийской Народной Партией. Я рад сообщить, что это самый большой бюджет за всю историю», — заявил на пресс-конференции главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», министр также пообещал, что бюджет будет направлен на все сферы общества и группы населения, включая крестьян, область здравоохранения, а также на вопрос трудоустройства молодежи.

В планы правительства штата также входит вопрос модернизации полицейской службы и системы образования. Одним из факторов повышения бюджета является проект увеличения финансовой поддержки крестьян и фермеров штата.

Население штата Уттар-Прадеш — более 200 миллионов человек.