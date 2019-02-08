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ЕС выделил дополнительно 300 тыс. евро пострадавшим от цунами в Индонезии

Политика

Европейский союз выделил дополнительную гуманитарную помощь жителям Индонезии, пострадавшим от цунами 22 декабря 2018 года

Джакарта, 8 февраля 2019, 12:40 — REGNUM  Европейский союз (ЕС) выделил 300 тыс. евро или около 4,8 млрд рупий в качестве дополнительной гуманитарной помощи жителям Индонезии, пострадавшим от цунами, которое обрушилось на побережье Зондского пролива в декабре 2018 года, сообщает Antaranews.

Ожидается, что эти средства помогут шести тысячам человек, наиболее пострадавшим от цунами.

«Эта наша помощь жителям, которые потеряли свои дома, средства к существованию и ценные вещи», — заявил Христос Стилианидис, комиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению ЕС.

Издание отмечает, что денежная помощь ЕС будет распределена между пострадавшим. Приоритет будет отдаваться пожилым людям, инвалидам и вдовам.

Как сообщало ИА REGNUM, более 430 человек погибли и около 14 тыс. получили ранения в результате разрушительного цунами, которое обрушилось на побережье Зондского пролива 22 декабря 2018 года.

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Цунами в Индонезии
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