В БПП выдвинули ультиматум по допуску российских наблюдателей

Киев, , 12:37 — REGNUM Украина готова обсудить допуск российских наблюдателей на выборы в составе наблюдательной миссии ОБСЕ после вывода российских войск из Крыма и Донбасса. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов, комментируя принятие Верховной Радой закона, который запрещает присутствие наблюдателей от Российской Федерации на украинских выборах.

«Помешает ли это ОБСЕ наблюдать за выборами? Никоим образом. Если они хотят быть допущены, нет вопросов. Решение очень простое: российская армия выходит из Донбасса, российская армия выходит из Крыма, возобновляется территориальная целостность и тогда давайте разговаривать», — сказал Герасимов.

В свою очередь депутат от фракции «Самопомощь» Татьяна Острикова отметила, что в феврале украинская делегация проинформирует парламентскую ассамблею ОБСЕ о том, что украинские пограничники не пустят российских наблюдателей.

«20 февраля начинается зимняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ, в которой мы с господином Герасимовым будем принимать участие. Он глава делегации. Мы будем поднимать этот вопрос. Наш закон действует на территории Украины. Он не имеет экстерриториальной силы… Если они включат россиян в делегацию, то их на границе просто не пустят, потому что наш закон запрещает… Они не будут допущены на территорию Украины. Проговорить и снять эти вопросы — работа нашей парламентской делегации», — добавила Острикова.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля парламент Украины одобрил законопроект №9524 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине», которым запрещает присутствие наблюдателей от Российской Федерации на украинских выборах. В пояснительной записке говорится, что закон предполагает запретить участие в качестве наблюдателей на выборах лицам, которые являются гражданами государства, признанного Верховной Радой страной-агрессором, а также лицам, предложения по которым внесены страной-агрессором.