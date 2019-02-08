Минтранс и минсельхоз Хакасии получили новых глав

Абакан, , 12:37 — REGNUM Власти Хакасии объявили о новых назначениях в правительстве. На должность заместителя главы республики по жизнеобеспечению, промышленности и строительству назначен Юрий Курлаев. Министром транспорта и дорожного хозяйства стал Иван Тиронов, министром сельского хозяйства — Сергей Труфанов. Кроме того, в должности руководителя Госкомитета по охране животного мира утверждён Владимир Лебедев. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 8 февраля, в правительстве Хакасии.

Глава Хакасии Валентин Коновалов поручил новым членам правительства «оперативно подключиться к курируемым направлениям».

Юрий Курлаев — экс-глава Бейского района Хакасии. Родился 12 июня 1962 года. Окончил Красноярский государственный технический университет. Главой Бейского района был избран в 2009 году.

Иван Тиронов ранее возглавлял Аскизскую дистанцию сигнализации, централизации и блокировки Красноярской РЖД. Родился 27 декабря 1982 года в посёлке Нижний Ингаш Красноярского края.

Сергей Труфанов родился 1 февраля 1969 года. Окончил Красноярский Государственный аграрный университет, Хакасский государственный университет имени Катанова. В 2009 году возглавил Госинспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Владимир Лебедев родился 3 июня 1986 года. Окончил Хакасский государственный университет. С 2009 года работает в Госкомитете по охране объектов животного мира и окружающей среды.

Как уже сообщало ИА REGNUM, коммунист Валентин Коновалов стал главой Хакасии по итогам второго тура губернаторских выборов 11 ноября 2018 года. Единоросс Виктор Зимин, руководивший Хакасией почти 10 лет, проиграв Коновалову в первом туре, отказался от участия во втором.

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После победы Коновалова в отставку ушли 13 чиновников из команды Зимина, в том числе министр транспорта и дорожного хозяйства Олег Тропин. Исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия являлся Александр Башков.

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