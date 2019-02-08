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Полиция Мальдив возбудила дело против бывшего президента страны

Политика

Полицейская служба Мальдивской республики возбудило дело против бывшего президента страны и министра по правовым вопросам по обвинению в отмывании денег

Мале, 8 февраля 2019, 14:18 — REGNUM  Полицейская служба Мальдивской республики подала в Генеральную прокуратуру документы для возбуждения дела против бывшего президента страны Абдуллы Ямина и бывшего министра по правовым вопросам Азимы Шакура по обвинению в отмывании денег и предоставлению ложной информации государственным органам.

В заявлении, опубликованном полицией Мальдив, утверждается, что на личном счете бывшего президента в Исламском банке Мальдивских островов были обнаружены деньги, связанные с расследуемым делом о хищении государственных средств.

По информации мальдивского новостного агентства «The Edition», бывший министр по правовым вопросам являлся посредником, который помогал бывшему президенту в отмывании денег.

Напомним, что в конце 2018 года Абдулла Ямин и Азим Шакур уже вызывались в полицейское управление для допроса.

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Зарубежная хроника
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