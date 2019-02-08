Индия подпишет соглашение с Украиной в области сельского хозяйства

Нью-Дели, , 13:30 — REGNUM Кабинет министров Индии на последнем заседании одобрил подписание соглашения с Украиной о сотрудничестве в области сельского хозяйства, а также пищевой промышленности.

В рамках этого соглашения будет создана совместная рабочая группа, состоящая из представителей двух стран. Заседания рабочей группы будут проводиться как минимум раз в два года, поочередно в Индии и Украине.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в обязанности представителей рабочей группы будет входить обсуждение планов сотрудничества в данных сферах, а также наблюдение за выполнением задач, поставленных правительствами двух стран.

Сообщается, что это соглашение рассчитано на пять лет.