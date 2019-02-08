Пятница, 8 Февраля 2019 года
13:30:20 МСК

Индия подпишет соглашение с Украиной в области сельского хозяйства

Политика

Правительство Индии одобрило подписание соглашения с Украиной о сотрудничестве в области сельского хозяйства

Нью-Дели, 8 февраля 2019, 13:30 — REGNUM  Кабинет министров Индии на последнем заседании одобрил подписание соглашения с Украиной о сотрудничестве в области сельского хозяйства, а также пищевой промышленности.

В рамках этого соглашения будет создана совместная рабочая группа, состоящая из представителей двух стран. Заседания рабочей группы будут проводиться как минимум раз в два года, поочередно в Индии и Украине.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в обязанности представителей рабочей группы будет входить обсуждение планов сотрудничества в данных сферах, а также наблюдение за выполнением задач, поставленных правительствами двух стран.

Сообщается, что это соглашение рассчитано на пять лет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить