Пятница, 8 Февраля 2019 года
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Япония выразила протест Китаю из-за газовых работ на море в спорном районе

Политика

Япония заявила протест Китаю в связи с действиями КНР в Восточно-Китайском море

Токио, 8 февраля 2019, 13:50 — REGNUM  7 февраля японское правительство выразило официальный протест Китаю по дипломатическим каналам после того, как зафиксировало китайское судно, проводившее буровые работы в оспариваемом Восточно-Китайском море. По мнению Токио, судно занимается разработкой газовых месторождений непосредственно на линии разграничения исключительных экономических зон Японии и Китая. Отмечается, что стороны оспаривают линию ИЭЗ из-за спорных островов Сэнкаку (по-китайски Дяоюйдао).

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», Япония опасается, что расширение деятельности Китая в спорной зоне может привести к оттоку ценных ресурсов, которые принадлежат Токио. В 2008 году Япония и Китай рассматривали совместное развитие этого региона в Восточно-Китайском море, но в 2010 году переговоры были приостановлены. «Очень прискорбно, что Китай продолжает одностороннюю активность», — заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

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Зарубежная хроника
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