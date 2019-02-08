Япония выразила протест Китаю из-за газовых работ на море в спорном районе

Токио, , 13:50 — REGNUM 7 февраля японское правительство выразило официальный протест Китаю по дипломатическим каналам после того, как зафиксировало китайское судно, проводившее буровые работы в оспариваемом Восточно-Китайском море. По мнению Токио, судно занимается разработкой газовых месторождений непосредственно на линии разграничения исключительных экономических зон Японии и Китая. Отмечается, что стороны оспаривают линию ИЭЗ из-за спорных островов Сэнкаку (по-китайски Дяоюйдао).

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», Япония опасается, что расширение деятельности Китая в спорной зоне может привести к оттоку ценных ресурсов, которые принадлежат Токио. В 2008 году Япония и Китай рассматривали совместное развитие этого региона в Восточно-Китайском море, но в 2010 году переговоры были приостановлены. «Очень прискорбно, что Китай продолжает одностороннюю активность», — заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.