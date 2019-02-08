Пятница, 8 Февраля 2019 года
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Руководство Морских сил Японии посетило десантный корабль «Уосп» ВМС США

Политика

Руководство МССЯ посетило американский десантный корабль

Токио, 8 февраля 2019, 14:49 — REGNUM  По информации Седьмого флота Военно-морских сил США, вице-адмирал Морских сил самообороны Японии Казуки Ямасита, главнокомандующий флота Сил самообороны, и другие члены руководства посетили многоцелевой десантный корабль ВМС США «Уосп» (LHD-1). Корабль находится на американской базе Сасебо в префектуре Нагасаки.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», представители МССЯ изучали многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 и особенности его эксплуатации на судне.

Ранее Министерство обороны отмечало, что Япония будет оснащать эскадренные миноносцы-вертолётоносцы класса «Изумо» американскими бомбардировщиками для укрепления безопасности на море. Японцам были также продемонстрированы возможности «Уоспа».

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Зарубежная хроника
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