Руководство Морских сил Японии посетило десантный корабль «Уосп» ВМС США

Токио, , 14:49 — REGNUM По информации Седьмого флота Военно-морских сил США, вице-адмирал Морских сил самообороны Японии Казуки Ямасита, главнокомандующий флота Сил самообороны, и другие члены руководства посетили многоцелевой десантный корабль ВМС США «Уосп» (LHD-1). Корабль находится на американской базе Сасебо в префектуре Нагасаки.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», представители МССЯ изучали многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 и особенности его эксплуатации на судне.

Ранее Министерство обороны отмечало, что Япония будет оснащать эскадренные миноносцы-вертолётоносцы класса «Изумо» американскими бомбардировщиками для укрепления безопасности на море. Японцам были также продемонстрированы возможности «Уоспа».