Пятница, 8 Февраля 2019 года
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Японские политики отказались от критики России во время ежегодного митинга

Политика

Ежегодный митинг за возвращение «северных территорий» прошел в Токио, и на этот раз японцы отказались от употребления привычной антироссийской риторики

Токио, 8 февраля 2019, 13:31 — REGNUM  7 февраля в Токио прошел общенациональный митинг при поддержке правительства, в ходе которого официальные лица выступили с традиционными требованиями вернуть «северные территории» (японский термин для Южных Курильских островов). В этот раз митинг прошел без «резких» фраз, чтобы не вызвать негативную реакцию Москвы и не нарушить процесс действующих переговоров.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», японские политики исключили из употребления термин «незаконно удерживаемые Россией острова».

Кроме того, премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своем выступлении заявил о том, что «территориальный вопрос не так легко решить, особенно спустя столько времени». «Моя цель — это достичь взаимоприемлемого решения. Нам с Россией нужны доверительные отношения», — заявил Абэ. Премьер также отметил, что будет активно работать над возвращением территорий.

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Зарубежная хроника
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