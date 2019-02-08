Японские политики отказались от критики России во время ежегодного митинга

Токио, , 13:31 — REGNUM 7 февраля в Токио прошел общенациональный митинг при поддержке правительства, в ходе которого официальные лица выступили с традиционными требованиями вернуть «северные территории» (японский термин для Южных Курильских островов). В этот раз митинг прошел без «резких» фраз, чтобы не вызвать негативную реакцию Москвы и не нарушить процесс действующих переговоров.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», японские политики исключили из употребления термин «незаконно удерживаемые Россией острова».

Кроме того, премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своем выступлении заявил о том, что «территориальный вопрос не так легко решить, особенно спустя столько времени». «Моя цель — это достичь взаимоприемлемого решения. Нам с Россией нужны доверительные отношения», — заявил Абэ. Премьер также отметил, что будет активно работать над возвращением территорий.