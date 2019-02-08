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Песков о дате послания Путина Федеральному собранию: «Своевременно сообщим»

Политика

5 февраля 2019 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин уже начал работать над содержанием послания Федеральному собранию

Песков о дате послания Путина Федеральному собранию: «Своевременно сообщим»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 8 февраля 2019, 12:21 — REGNUM  О том, когда президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию, сообщат «своевременно». Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Своевременно сообщим (о дате послания Путина Федеральному собранию)», — сказал представитель Кремля.

Как передавало ИА REGNUM, 5 февраля 2019 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин уже начал работать над содержанием послания Федеральному собранию.

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Ежегодное послание президента России Федеральному собранию
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