Министры иностранных дел стран Африканского союза встретятся в Эфиопии

Аддис-Абеба, , 12:22 — REGNUM Министры иностранных дел стран-членов Африканского союза соберутся двухдневную встречу в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Об этом сообщает Deutsche Welle Swahili.

Встреча проходит ежегодно. В 2019 году она состоится 10 и 11 февраля в штаб-квартире Африканского союза в Аддис-Абебе. Министры обсудят вопросы совместной политики. Глава комитета рабочих мест, науки и технологии Африканского союза Сара Аньянг Агбор рассказала, что приоритетным направлением должно стать проведение мирного урегулирования на континенте.

2019 год объявлен Африканским союзом годом беженцев. Главная цель — сделать так, чтобы в 2019 году страны Африки попытались найти решение проблеме беженцев.

По статистике, треть из 68 миллионов беженцев по всему миру имеют африканское происхождение.

С 7 февраля министры начали прибывать в Эфиопию.