Правящая партия Бангладеш: оппозиционеры уходят в отставку

Дакка, , 15:16 — REGNUM Генеральный секретарь правящей в Бангладеш партии Авами лиг Обайдул Кадер заявил, что члены оппозиционной Бангладешской националистической партии (БНП) начали уходить в отставку. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», эти слова генсек Авами лиг произнес на официальном мероприятии в штаб-квартире партии. Обайдул Кадер сказал, что члены БНП «продолжат бежать с тонущего корабля», однако «нельзя предсказать, что они сделают завтра».

Генсек Авами лиг также заметил, что два парламентария из блока оппозиционных партий (Единого народного фронта), члены которого ранее отказывались принимать присягу, «изменили свое решение и все-таки приняли присягу». По словам Обайдула Кадера, двое принявших присягу оппозиционных парламентариев в беседе с генсеком Авами лиг отметили, что «народ Бангладеш отдал за них свои голоса на выборах» и поэтому они хотят «выступать в парламенте и выражать волю народа».