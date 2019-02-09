Рейтинг протестной активности регионов России, январь 2019 г

Москва, , 21:59 — REGNUM ИА REGNUM публикует рейтинг протестной активности регионов РФ, подготовленный АНО «Институт региональной экспертизы». Все регионы разделены на четыре группы: «красную» — где всё довольно тревожно, «оранжевую» — там протест заметен, но определяющей роли не играет, «жёлтую» и «зелёную» — по мере убывания протестных настроений.

Рейтинг протестной активности российских регионов (январь 2019 г.)

I. Методика рейтинга протестной активности российских регионов

Рейтинг протестной активности регионов России рассчитывается исходя из совокупности нескольких показателей. Данные показатели делятся на две группы. Первая группа — основные показатели. Они делятся на два блока: социально-экономический протест и политический протест. Каждый из этих блоков оценивается по шкале от 0 до 5, где 0 — полное отсутствие протестной активности, а 5 — максимальный уровень протестной активности граждан, ставящий под угрозу стабильность региональной политики. Таким образом, каждый регион в сумме получает от 0 до 5 баллов (средний показатель от социально-экономического протеста и политического протеста). Соответственно, чем выше балл, тем выше уровень протестной активности в субъекте Российской Федерации.

Вторая группа — дополнительные показатели. Сюда входят факторы, которые не характеризуют непосредственно форму протеста, но оказывают влияние на его глубину, перспективы и масштаб распространения. Полагаем, что здесь можно выделить пять факторов, а именно: близость губернаторских или парламентских выборов (дополнительный балл, если выборы состоятся в 2019 году), число участников протестных акций (дополнительный балл, если число участников акции более 500 человек для мегаполисов и более 100 человек для остальных населённых пунктов), количество субъектов протеста (дополнительный балл, если протест поддержали три и более политических партии или общественных организации), информационное освещение протеста в федеральных СМИ (дополнительный балл), а также использование протестующими социальных сетей и мессенджеров в целях мобилизации (дополнительный балл). Итого: каждый регион получает рейтинговый бал от 0 до 10.

II. Основные протестные кейсы в январе 2019 г.

Анализ протестной активности в регионах России в первом месяце текущего года позволяет выделить десять основных направлений общественного протеста, которые проявлялись в двух и более регионах.

«Мусорный протест». Тема мусора стала ключевой в начале текущего года. Митинги и пикеты прошли более чем в десяти регионах. Причём наиболее крупные акции состоялись уже 3 февраля и хронологически не попали в данный рейтинг. Особенно высокий уровень общественной напряжённости «мусорная проблема» создавала в Архангельской и Тамбовской областях, в Приморском крае. Протест против возможной передачи Курильских островов Японии. Протестные акции были инициированы «Левым фронтом» при достаточно широкой общественной поддержке и прошли в нескольких регионах России. Наибольший резонанс данная тема получила в Москве и в регионах Дальнего Востока. Выступления против пенсионной реформы. Данный протест развивался в январе в форме пикетирования, что объективно снижало к нему внимание со стороны СМИ. Тем не менее, общественное движение «Суть времени» сумело организовать протестные акции более чем в двадцати регионах страны (Москва, Свердловская область, Татарстан и др.). Протестные акции, направленные на привлечение внимания к антисоциальной, по мнению протестующих, политике правительства. Как правило, обозначались как митинги или пикеты «против политики власти». Акции, посвящённые этой проблеме, прошли в нескольких регионах (Воронежская, Волгоградская области и др.). Организатором выступила КПРФ, но в целом мероприятия были не скоординированы друг с другом. Забастовка водителей большегрузов, перевозящих зерно. Протест затронул южные регионы России, наиболее остро проявившись в Ростовской области. Протестующие недовольны низкими ценами на транспортировку зерна, что вкупе с работающей системой «Платон» делает перевозку невыгодной. В рамках данного протеста дальнобойщики вновь заявили о себе как о потенциально влиятельном протестном субъекте. Пикеты и шествия в защиту политических заключённых и памяти жертв политических репрессий. Были приурочены к десятилетию со дня убийства журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова. Организованы «Левым фронтом» и «Яблоком». Мероприятия прошли в нескольких регионах (Волгоградская, Пензенская области, Севастополь и др.), но были немногочисленными по охвату. Сюда же можно отнести и пикеты с требованием освобождения ростовской активистки «Открытой России» А. Шевченко. Протестные акции, посвящённые проблемам ведения городского хозяйства. Проходили, как правило, в форме митингов и стихийных сходов граждан. Чаще всего были связаны с неудовлетворительной работой системы ЖКХ в том или ином районе, протестом против повышения оплаты проезда в транспорте. Ряд кейсов был связан с нежеланием горожан отдавать под застройку рекреационные зоны (Свердловская область, Краснодарский край и др.). Забастовка таксистов, в том числе работающих с агрегатором «Яндекс.Такси». Требование — повышение стоимости оплаты проезда и трудовой защищённости. Забастовка охватила несколько регионов (Ростовская и Оренбургская области, Бурятия), но не вызвала сочувствия в общественном мнении. Пикеты вкладчиков Азиатско-Тихоокеанского банка. Прошли в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока. Наиболее значительные акции — в Иркутской и Амурской областях. Требования — вернуть вложенные средства. Акции были скоординированы друг с другом по времени, но не вызвали серьёзного отклика СМИ. Пикеты против преследования ЛГБТ-активистов в Чеченской республике. Пикеты были организованы ЛГБТ-сообществом и прошли в нескольких регионах России. В некоторых субъектах имели место инциденты с представителями других социальных групп (например, в Ростовской области с казаками).

III. Рейтинговые показатели

Регионы «красной зоны» (с максимальным уровнем протестной активности от 7 до 10 баллов)

№ п/п Субъект Рейтинг 1 Москва 9 2 Воронежская область 8 3 Ростовская область 8 4 Архангельская область 8 5 Краснодарский край 7 6 Белгородская область 7 7 Тамбовская область 7 8 Свердловская область 7 9 Саратовская область 7 10 Волгоградская область 7 11 Алтайский край 7

В число регионов с наиболее высоким уровнем протестной активности попали крупные агломерации с высокой численностью населения, что предполагает значительное социальное разнообразие и концентрацию большого спектра проблем. В этом контексте закономерным представляется лидерство Москвы в данном рейтинге, так как, во-первых, в столице сконцентрирован протест не только регионального, но и федерального характера. Так, в январе в Москве протестовали жители Московской области (у которой, как известно, нет своей «столицы»), проводил пикет житель Свердловской области, а также проходили многочисленные митинги и пикеты против пенсионной реформы, против передачи Японии Курильских островов и ряд других акций федерального масштаба. Во-вторых, уровень гражданской активности в Москве объективно выше, чем в абсолютном большинстве других субъектов Российской Федерации. Накладывает свой отпечаток и приближающаяся избирательная кампания по выборам в Московскую городскую Думу. Что касается других регионов «красной группы», то их можно условно разделить на две части. Первая — регионы с комплексом проблем социально-экономического характера и высоким уровнем протестной активности (Воронежская, Ростовская, Свердловская, Волгоградская области и Краснодарский край). В большинстве своём это развитые регионы с высокой численностью населения, центры регионального притяжения. Вторая группа — регионы с одной ярко выраженной протестной темой (Архангельская, Белгородская, Саратовская, Тамбовская области и Алтайский край). Для Архангельской и Тамбовской областей такими проблемами стали вопросы утилизации отходов, для Белгородской и Саратовской областей — вопросы инфраструктуры и благоустройства, для Алтайского края — социальные проблемы.

Мониторинг протестной активности в регионах «красной зоны»

Регион Социально-экономический протест Политический протест Москва Одиночные пикеты против пенсионной реформы. Организатор — «Суть времени». «Протестная елка» в Кунцево против реновации в этом районе. Организаторы — «Левый фронт». Количество участников — около 200 человек. Пикеты с целью привлечения внимания властей к существующим проблемам обращения с отходами. Акция протеста жителей пос. Института Полиомиелита. Люди перегородили проезд мусоровозам. Пикет работников медучреждения и активистов «Левого фронта» в защиту уволенного незрячего работника поликлиники. Митинг в районе «Раменки» против точечной застройки на Мичуринском проспекте. Организаторы — «Левый фронт», КПРФ, ЛДПР. Количество участников — около 250 человек. Серия пикетов в защиту Курильских островов. Организаторы — «Левый фронт», КПРФ. Митинг «За сохранение территориальной целостности России. Против передачи Курильских островов в состав Японии».Организаторы — «Левый фронт», КПРФ, «Другая Россия». Количество участников — более 2000 человек. Массовый пикет против вмешательства США и их союзников во внутренние дела Венесуэлы. Организаторы — «Левый фронт», КПРФ. Количество участников — более ста человек. Акция памяти Ленина на Красной площади. Организаторы — «Левый фронт», КПРФ. Количество участников — более 1000 человек. Шествие памяти журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, убитых неонацистами 10 лет назад. Организаторы — «Левый фронт», «Яблоко». Количество участников — около 1000 человек. Серия акций в формате «Бессрочный протест». Серия одиночных пикетов в поддержку руководителя карельского отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева. Организатор — Ассоциация писателей «Свободное слово». Воронежская область Одиночные пикеты против добычи никеля на Хопре. Пикет ЛГБТ-активистов против насилия и дискриминации. Место проведения — Воронеж. Количество участников — несколько человек. Организаторы — местное ЛГБТ-сообщество. Серия пикетов (не менее шести) против политики власти. Место проведения — Воронеж. Количество участников — каждый раз несколько человек. Митинг КПРФ против передачи Курильских островов Японии. Место проведения — Воронеж. Количество участников — несколько сот человек. Ростовская область Митинг в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону с требованием рекультивировать крупную свалку, которая находится рядом с жилыми домами. Организатор — КПРФ. Протест перевозчиков зерна против низких цен на их услуги. Количество участников — несколько десятков фур. Забастовка водителей такси, которые работают в системе «Яндекс.Такси». Таксисты недовольны тарифами, по которым они работают в этом агрегаторе. Количество участников — около ста машин. Пикет в Гуково с требованием выплатить задолженность по заработной плате. Количество участников — 45 человек. Пикеты против увековечения памяти Солженицына, установки в стране мемориалов писателя. Организаторы и участники — Совет атаманов донского казачества. Митинг против присоединения Аксайского района к Ростову-на-Дону. Количество участников — 200−300 человек. Организаторы — Совет атаманов донского казачества. Архангельская область Многочисленные одиночные пикеты и стихийные выступления граждан против строительства на территории области мусорных полигонов. Серия одиночных пикетов против покушений на ЛГБТ в Чечне. Краснодарский край Пикеты с целью информирования граждан «о новых антисоциальных инициативах властей». Массовый пикет по городским социальным проблемам («точечная» застройка, экология). Организаторы — КПРФ, «Левый фронт».Протест перевозчиков зерна против низких цен на их услуги. Количество участников — несколько десятков фур. Митинг в Сочи против повышения цен на проезд в городском транспорте. Организаторы — КПРФ. Количество участников — 150 человек. Одиночный пикет против передачи Курильских островов Японии. Пикет памяти В.И. Ленина в Краснодаре. Белгородская область «Хватит класть на наше мнение!» Митинг против новых правил благоустройства. Количество участников — 400−700 человек. Место проведения — Белгород. Организатор — КПРФ, поддержан штабом А. Навального. Одиночные пикеты против контактных зоопарков. Организаторы — зоозащитники. Пикет памяти В.И. Ленина. Тамбовская область Протест против мусорного полигона в Никифоровском районе. Количество участников — до 3 тысяч человек. Соорганизаторы — штаб А. Навального. Одиночный пикет против передачи церкви части городского сквера. Организатор — «Открытая Россия». Одиночный пикет против пыток политических заключённых. Организатор — «Левый блок». Свердловская область Пикеты против пенсионной реформы в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Количество участников — несколько человек. Организатор — «Суть времени». Одиночные пикеты в защиту городского сквера, на месте которого власти запланировали построить храм. Акции протеста с требованиями повышения зарплаты рабочим в два раза. Массовый сбор подписей жителями Екатеринбурга за сохранение одного из маршрутов городского транспорта. Одиночный пикет против передачи Курильских островов Японии. Пикеты в рамках правозащитной акции «Стратегия-6». Пикет в память казаков, погибших от большевистских репрессий. Количество участников — около 20 человек. Саратовская область Пикеты коммунистов в г. Балашов против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Пикет КПРФ в связи с неспособностью власти справиться со снежным коллапсом в городе. Количество участников — несколько десятков человек. Серия одиночных пикетов «против антинародной политики власти» в посёлке Озинки. Организатор — КПРФ. 15 января активисты КПРФ провели массовый пикет в центре города, выступив с резкой критикой недееспособной власти, ведущей страну в пропасть. Волгоградская область Серия одиночных пикетов в Волгограде против низкого уровня жизни. Пять одиночных пикетов в Волгограде с требованием обезопасить дома россиян после взрывов в Магнитогорске и Шахтах. Протестная акция против мусорного коллапса в Волгограде. Одиночный пикет против передачи Курильских островов Японии. Семь одиночных пикетов в рамках акции «Стратегия-31» (в защиту статьи Конституции о праве граждан на демонстрации, митинги и пикеты) в Волгограде. Серия одиночных пикетов против уголовного преследования ростовской активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко. Одиночный пикет против нарушения прав ЛГБТ-сообщества в Чечне. Серия одиночных пикетов в Волгограде против политики Правительства России. Алтайский край Пикет против передачи церкви здания местного планетария. Организатор — КПРФ. Митинг протеста. Главный лозунг — «Хватит грабить народ!». Организаторы — КПРФ. Количество участников — 200−300 человек. Одиночные пикеты против роста цен и бездействия властей. Пикеты в Бийске против депутатов, подавших неверные декларации о доходах. Организаторы — «Коммунисты России».

2. Регионы «оранжевой зоны» (с уровнем протестной активности от 5 до 6,9 баллов)

12 Татарстан 6 13 Амурская область 6 14 Сахалинская область 6 15 Приморский край 6 16 Ульяновская область 6 17 Самарская область 6 18 Владимирская область 6 19 Омская область 6 20 Ямало-Ненецкий АО 5 21 Томская область 5 22 Пензенская область 5 23 Калининградская область 5 24 Нижегородская область 5 25 Ивановская область 5 26 Московская область 5 27 Оренбургская область 5 28 Красноярский край 5 29 Башкортостан 5 30 Бурятия 5 31 Санкт-Петербург 5 32 Новосибирская область 5 33 Челябинская область 5

Субъекты, находящиеся в «оранжевой зоне», могут быть охарактеризованы как регионы с достаточно высоким уровнем протестной активности. Как правило, регионы, попавшие в данную группу, характеризуются наличием одной относительно значимой локальной проблемы и протестными выступлениями частного характера. Например, значимыми локальными проблемами являются экологическая ситуация в Сибае для Башкирии или строительство полигона для хранения ядерных отходов для Приморья. Эти случаи вызывают значительный общественный резонанс и сохраняют высокий потенциал протестной активности. Одновременно в этих и других регионах периодически происходят выступления частного характера — одиночные пикеты по тому или иному поводу, митинги против передачи Курильских островов Японии и т.п. кейсы. В то же время в субъектах «оранжевой зоны» протест является хоть и важным, но не решающим фактором развития региональных политик.

Мониторинг протестной активности в регионах «оранжевой зоны»

Регион Социально-экономический протест Политический протест Татарстан Одиночные пикеты обманутых дольщиков. Пикеты против пенсионной реформы в Набережных Челнах и Тукаевском районе. Количество участников — несколько человек. Организатор — «Суть времени». Пикеты в защиту Курильских островов и территориальной целостности. Серия одиночных пикетов Ассоциации незаконно осуждённых против беспредела правоохранительных органов. Одиночные пикеты в формате «бессрочного голосования». Амурская область Пикет вкладчиков Азиатско-Тихоокеанского банка. Количество участников — около 20 человек. Автопробег против роста цен на бензин. Организатор — КПРФ. Количество участников — несколько десятков человек. Забастовка монтажников Тыгды из-за задержек заработной платы. Пикет, приуроченный ко Дню памяти погибших антифашистов России. Организатор — комсомольская организация. Количество участников — несколько человек. Сахалинская область Одиночные пикеты против повышения цен на топливо, передачи Курил и отсутствия выборов мэра. Пикет в Южно-Сахалинске против кризисного состояния системы здравоохранения и сокращения социальных программ для многодетных семей. Серия митингов против возможной передачи Южных Курильских островов Японии. Количество участников — 400 человек. Приморский край Многочисленные протестные акции жителей Приморья против возведения в бухте Сысоева российско-японского центра по хранению ядерных отходов. Митинг против точечной застройки во Владивостоке. Соорганизатор: штаб А. Навального. Митинг жителей Тавричанки против коммунальных проблем поселка. Ульяновская область Одиночный пикет против пенсионной реформы. Организатор — «Суть времени». Серия одиночных пикетов «Поcигналь, если против Морозова» в Ульяновске и Димитровграде. Митинг с требованием отставки Сергея Морозова в Димитровграде. Организаторы — КПРФ. Количество участников — 150−200 человек. Самарская область Одиночный пикет в защиту прав диабетиков. Пикет против пенсионной реформы. Количество участников — несколько человек. Организатор — «Суть времени». Пикет против передачи Курильских островов. Митинг против ухудшения жизни россиян. Количество участников — около 500 человек. Владимирская область Пикет против мусорного проекта в Киржачском районе. Количество участников — несколько человек. Организаторы — местные активисты. Митинг с требованием открыть отделения единственной больницы в Струнино. Количество участников — несколько десятков человек. Организаторы — местные активисты. Митинг комсомольской организации (ЛКСМ) против передачи Курильских островов Японии. Место проведения — Владимир. Количество участников — несколько десятков человек. Омская область Митинг в Омске «против геноцида российского народа». Организаторы — ПАРНАС, Яблоко. При участии КПРФ, ЛДПР. Количество участников — около 500 человек. Ямало-Ненецкий АО Одиночные пикеты в Ноябрьске против повышения пенсионного возраста. Организатор — КПРФ. Пикет памяти В.И. Ленина в Салехарде. Томская область Серия пикетов в Томске с требованием снизить цену проезда в общественном транспорте и ввести льготный тариф для студентов. Организатор — КПРФ. Количество участников — несколько десятков человек. Одиночные пикеты в Колпашево против отмены выборов. Организатор — КПРФ. Пензенская область Митинг Левого Фронта в защиту территориальной целостности России. Памятный митинг, приуроченный к годовщине смерти В.И. Ленина. Пикет памяти жертв политических убийств, приуроченный к годовщине смерти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Организатор: «Левый фронт», Количество участников — несколько человек. Калининградская область Пикеты против повышения цен на бензин. Организатор — ЛДПР. Пикет против «антисоциальной политики» и возможной передачи Курильских островов Японии. Пикет в защиту журналиста и редактора газеты «Новые колеса», депутата Калининградской областной Думы четырех созывов Игоря Рудникова. Организатор — «Патриоты России». Нижегородская область Пикет против новой системы обращения с отходами. Организаторы: ПАРНАС, «Открытая Россия». Количество участников — несколько человек. Стихийный протест жителей Арзамаса против неудовлетворительной работы общественного транспорта. Нижегородская область Ивановская область Пикет в Вычуге против повышения платы за детский сад. Организатор — КПРФ. Митинг КПРФ против «царской власти». Место проведения — Иваново. Московская область Митинг в Подольске с требованием выдать землю многодетным семьям. Организатор — КПРФ. Пикеты против объединения Одинцовского района и Звенигорода. Место проведения — Москва. Митинг в Подольске с широким набором требований, включая политические. Организатор — «Коммунисты России». Оренбургская область Две забастовки водителей такси, которые работают в системе «Яндекс.Такси». Таксисты недовольны тарифами, по которым они работают в этом агрегаторе. Одиночный пикет против результатов выборов главы города в Бузулуке. Красноярский край Митинг «обманутых дольщиков» в Красноярске. Количество участников — около 800 человек. Пикет памяти В.И. Ленина в Красноярске. Башкортостан Пикет против пенсионной реформы. Количество участников — несколько человек. Организатор — «Суть времени».Одиночный пикет с требованием к властям республики прекратить молчать о происходящем в задымлённом башкирском городе Сибай. Организатор — КПРФ. Стихийный митинг в Кумертау, вызванный недовольством граждан новыми тарифами ЖКХ. Рост социального недовольства в Сибае в связи с катастрофической экологической ситуацией. Бурятия Пикеты таксистов в Улан-Удэ, требующих повышения тарифов на перевозку пассажиров. Пикеты с требованием прекратить закрытые переговоры с Японией о возможной передаче Курильских островов. Митинг в Иволгинском районе против отмены муниципальных выборов. Санкт-Петербург Пикет жителей Центрального района с требованиями навести порядок в системе ЖКХ. Одиночные пикеты в защиту врачей поликлиники №44 Серия массовых и одиночных пикетов против возможной передачи Курильских островов в состав Японии. Пикеты в формате акции «Бессрочный протест».Одиночный пикет за отставку Администрации Кировского района. Новосибирская область Серия одиночных пикетов против социальной политики власти. Организатор — КПРФ. Поджоги покрышек у здания мэрии Бердска в знак протеста против роста тарифов ЖКХ. Пикет против возможной передачи Курильских островов в состав Японии. Челябинская область Акции протеста с требованиями повышения зарплаты рабочим в два раза. Пикет против передачи части Курильских островов в состав Японии. Митинг памяти В.И. Ленина.

3. Регионы «жёлтой зоны» (с уровнем протестной активности от 2,1 до 4,9 баллов)

№ п/п Субъект Рейтинг 34 Костромская область 4 35 Камчатский край 4 36 Тверская область 4 37 Магаданская область 4 38 Кемеровская область 4 39 Ярославская область 3 40 Новгородская область 3 41 Ставропольский край 3 42 Иркутская область 3 43 Курганская область 3 44 Брянская область 3 45 Республика Алтай 3 Субъекты, попавшие в «жёлтую зону», характеризуются как регионы с умеренным уровнем протестной активности. Для них характерно наличие локальных протестных кейсов, которые пока не вызывают повышенного интереса общественности, но имеют определённый протестный потенциал в будущем. Как правило, это ситуации, связанные с требованием повышения уровня социально-экономического развития, в том числе против пенсионной реформы (Костромская, Брянская область), а также локальные конфликты или поддержка общефедеральных протестных трендов (Курильские острова, поддержка ЛГБТ-сообщества в Чечне и т.п.). Особенностью регионов, попавших в «жёлтую зону», является преобладание пикетов как формы выражения протеста, что существенно снижает количество участников подобных акций и внимание к ним со стороны СМИ и блогеров. Мониторинг протестной активности в регионах «жёлтой зоны» Регион Социально-экономический протест Политический протест Костромская область Одиночные пикеты с требованиями социально-экономического характера. Организатор — НПСР. Место поведения — Кострома. Митинг в Волгореченске против «мусорной реформы». Организатор — КПРФ. Камчатский край Акция протеста рыбаков Камчатки против дискредитации рыбной отрасли в федеральных СМИ. Пикеты памяти В.И. Ленина в городах края. Тверская область Пикет против ареста активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко. Одиночные пикеты в Торжке, приуроченные к визиту губернатора. Организатор — КПРФ Магаданская область Серия пикетов в Магадане в рамках акции «Помоги ребёнку собраться в школу». Организатор — ЛДПР. Количество участников — несколько человек. Пикет памяти В.И. Ленина в Магадане. Кемеровская область Серия пикетов против возможной передачи Курильских островов в состав Японии. Пикеты памяти В.И. Ленина в городах области. Одиночные пикеты против власти в Осинниках. Организатор — КПРФ. Ярославская область Одиночный пикет против передачи Курильских островов Японии. Организаторы — КПРФ. Серия одиночных пикетов против пыток и убийств гомосексуалов в Чечне. Новгородская область Серия митингов в Шимске против закрытия местной больницы. Ставропольский край Одиночный пикет в поддержку ЛГБТ в Чечне. Протест перевозчиков зерна против низких цен на их услуги. Количество участников — несколько десятков фур. Одиночный пикет против передачи Курильских островов Японии. Иркутская область Пикет вкладчиков Азиатско-Тихоокеанского банка в Иркутске. Количество участников — несколько человек. Стихийные сходы граждан и сбор подписей против строительства туберкулезного диспансера в микрорайоне Синюшина Гора в Иркутске. Курганская область Серия пикетов в знак протеста против планируемой добычи урана в затопляемой пойме р.Тобол. Организаторы — КПРФ. Одиночные пикеты в поддержку Геннадия Зюганова в его конфликте с Олегом Дерипаской. Брянская область Пикет против пенсионной реформы. Количество участников — несколько десятков человек. Организатор — «Суть времени». Республика Алтай Одиночный пикет «Самый чистый город?» в г. Горно-Алтайске. Организатор — инициативная группа «Белый Шрифт». Пикет против коррупции в судебной системе. Организатор — партия «Родина». Количество участников — 50−60 человек. 4. Регионы «зелёной зоны» (с уровнем протестной активности от 0 до 2 баллов) № п/п Субъект Рейтинг 46 Астраханская область 2 47 Липецкая область 2 48 Курская область 2 49 Кабардино-Балкария 2 50 Марий Эл 2 51 Тыва 2 52 Хабаровский край 2 53 Севастополь 2 54 Псковская область 1 55 Кировская область 1 56 Ненецкий АО 1 57 Пермский край 1 58 Коми 1 59 Тюменская область 1 60 Дагестан 1 61 Ингушетия 1 62 Рязанская область 1 63 Карелия 1 64 Орловская область 1 65 Ленинградская область 0 66 Мордовия 0 67 Чукотский АО 0 68 Адыгея 0 69 Тульская область 0 70 Вологодская область 0 71 Ханты-Мансийский АО 0 72 Саха 0 73 Удмуртия 0 74 Калмыкия 0 75 Мурманская область 0 76 Еврейская АО 0 77 Смоленская область 0 78 Чечня 0 79 Северная Осетия 0 80 Хакасия 0 81 Карачаево-Черкесия 0 82 Забайкальский край 0 83 Чувашия 0 84 Республика Крым 0 85 Калужская область 0 Субъекты, входящие в «зелёную зону», характеризуются как регионы с низким уровнем протестной активности населения. По итогам января 2019 года таких регионов в России чуть менее половины. При этом низкий уровень протестной активности не всегда означает отсутствие социально-экономических и/или политических проблем. Очень часто, как в случаях с регионами Северного Кавказа, это определяется сложившимся типом политической культуры и типом политического режима, сформировавшимся в той или иной региональной политии. В частности замечено, что жёсткие, авторитарные региональные политии гасят протест при помощи силовых методов, определить потенциал протеста в этом случае представляется довольно непросто. Кроме того, в состав данной группы вошли регионы с разовыми протестными акциями, как правило, немногочисленными, в форме пикетов, чаще всего одиночными. Такие акции, за редким исключением, не привлекают общественного внимания. В ряде регионов также прошли акции федерального характера (протест против передачи Курил, митинги памяти В.И. Ленина и т.п.), которые не привлекли внимания региональных властей, так как последние не рассматривают их как сколько-нибудь значимую угрозу для стабильности в регионе. Мониторинг протестной активности в отдельных регионах «зелёной зоны» Регион Социально-экономический протест Политический протест Астраханская область Одиночные пикеты против уголовного преследования ростовской активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко. Организаторы — ПАРНАС. Липецкая область Одиночный пикет в поддержку больных сахарным диабетом. Место проведения — Липецк. Организатор — штаб А. Навального. Пикет в «Татьянин день» против платного образования и за повышение стипендий. Организатор — КПРФ. Курская область Пикет в поддержку политзаключённых в Курске. Организатор — Парнас. Кабардино-Балкария Митинг предпринимателей в Нальчике за возврат Козьего рынка в муниципальную собственность. Марий Эл Митинг памяти ВИ. Ленина в Йошкар-Оле. Тыва Митинг памяти В.И. Ленина в Кызыле. Количество участников — несколько человек. Хабаровский край Серия митингов против возможной передачи Южных Курильских островов Японии и строительства ядерного могильника в Приморье. Севастополь Одиночные пикеты против губернатора В. Овсянникова. Митинг памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Количество участников — несколько человек. Псковская область Одиночный пикет в г. Невеле против передачи Курильских островов Японии. Кировская область Пикет против новой системы обращения с отходами. Организаторы: ПАРНАС, «Открытая Россия». Количество участников — несколько человек. Пикет против пенсионной реформы. Количество участников — несколько человек. Организатор — «Суть времени». Ненецкий АО Митинг КПРФ в память о В.И. Ленине. Пермский край Одиночный пикет против пенсионной реформы. Организатор — «Суть времени». Пермский край Коми Одиночные пикеты с требованием отставки Главы Коми Гапликова. Акция памяти ВИ. Ленина. Организатор — КПРФ. Тюменская область Несанкционированный (отменённый организаторами) митинг против «мусорной реформы». Пикеты с требованием прекратить сепаратные переговоры с Японией о возможной передаче части Курильских островов. Дагестан Стихийные массовые протесты из-за поднятия цены на проезд в транспорте. Дагестан Ингушетия Сбор подписей под требованием отменить соглашение о границе с Чечнёй. Рязанская область Пикет в городе Рыбное «против разрушительной политики власти, ввергающей народ в нищету». Организатор — КПРФ. Серия публичных акций против возможной передачи Курильских островов японской стороне. Организатор — «Левый фронт». Количество участников — несколько человек. Карелия Пикет в поддержку руководителя карельского отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева. Орловская область Пикет с требованием закрыть движение по ремонтируемому мосту «Дружбы народов». Организатор — общественное движение «Граждане Орла».

IV. Общие выводы

Общий анализ протестной активности российских регионов в январе 2019 г. позволяет сделать несколько ключевых выводов.

1. Протестная активность первого месяца текущего года в большинстве регионов оказалась низкой или умеренной. Это может быть связано с несколькими факторами. Во-первых, продолжительные новогодние праздники, которые не способствуют общественно-политической мобилизации населения. Во-вторых, тяжёлые погодные условия в ряде регионов. Прежде всего, в Сибири и на Дальнем Востоке. В итоге, мобилизация активистов затруднена, а сами акции получаются немногочисленными. В-третьих, с первого января вступили в силу ряд изменений в законодательстве. В том числе непосредственно влияющие на качество жизни населения. Осознание произошедших изменений произойдёт спустя некоторое время.

2. Вопреки сложившимся стереотипам, протестные акции с политическими требованиями не уступают по количеству акциям с требованиями социально-экономического характера. Правда, следует отметить, что протестные акции с политическими требованиями собирали существенно меньшее количество участников, чем акции с требованиями социально-экономическими. Можно также выявить закономерность, что политические акции чаще проходят в формате пикетов, а социально-экономические — в форме митингов, забастовок и сходов граждан. Кроме того, если социально-экономический протест имеет преимущественно региональную специфику, то протест политический был направлен в январе, чаще всего, против федеральной власти. Также прослеживается тенденция сращивания социально-экономических и политических требований у протестующих.

3. Ключевым вопросом, волнующим граждан, оказалась «мусорная реформа», а также прямо или косвенно связанные с ней экологические проблемы. При этом крупнейшие экологические акции запланированы на февраль, что, вероятно, существенно повлияет на изменения в рейтинге протестной активности регионов. В целом февраль ожидается более протестным, чем январь. Среди других острых тем: пенсионная реформа, чей протестный потенциал ещё не исчерпан, хотя и значительно снижен, и Курильские острова, которые, по мнению протестующих, Россия почти готова отдать Японии. Сохраняется высокий протестный потенциал и у локальных кейсов.

4. Главным субъектом регионального протеста в январе была КПРФ. Партия довольно удачно аккумулирует протест, связанный с пенсионной реформой, а в прошедшем месяце наряду с союзниками из «Левого фронта» возглавила и протестные акции в защиту Курильских островов. В целом политические организации «левого» толка были более активны в январе текущего года. Следует обратить внимание на падение числа акций, организованных региональными штабами А. Навального, хотя они по-прежнему активно присутствуют в информационном пространстве. Заметной тенденцией становится и рост числа акций, организованных активными группами общественности. В первую очередь, это протестные акции, посвящённые «мусорной реформе», и локальные кейсы. Таким образом, январь 2019 г. оказался относительно спокойным в плане проявления протестной активности граждан. Но первый месяц года ознаменовался подготовкой к ряду крупных акций, которые пройдут в феврале.

АНО «Институт региональной экспертизы», 2018