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Порошенко: Северная Македония испортила планы России

Политика

Президент Украины поддержал вступление Македонии в НАТО

Скопье, 8 февраля 2019, 13:55 — REGNUM  7 февраля президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия пыталась помешать вступлению Северной Македонии в НАТО:

«Россия пыталась помешать вступлению Северной Македонии в НАТО, однако Македония справилась с этим, продемонстрировав единство», — заявил Порошенко.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Порошенко заявил, что НАТО готово принять тридцатую страну:

«Путь Северной Македонии был очень непрост, однако страна проявила единство и испортила планы России, которая пыталась воспрепятствовать этому важному шагу к укреплению безопасности в Европе. Двери НАТО открыты 30-й стране», — заявил Порошенко.

Напомним, протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО был подписан 6 февраля.

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Зарубежная хроника
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