Президент Косово Тачи обсудил с госсекретарем США Помпео диалог с Сербией

Приштина, , 13:22 — REGNUM 7 февраля президент Косово Хашим Тачи встретился с госсекретарем США Майком Помпео. Встреча прошла в отеле Washington Hilton в рамках Национального молитвенного завтрака, на котором присутствовали президент США и свыше 3800 политических и религиозных деятелей из более 130 стран.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Тачи прокомментировал встречу на своей странице в социальной сети Фейсбук:

«Как всегда, беседа с Государственным Секретарем США Майком Помпео доставила мне особое удовольствие. Сегодня, на Национальной утренней молитве, мы обсудили последние события в Косово и в регионе Западные Балканы. Я вновь получил заверение в полной поддержке диалога и достижения окончательного и всеобъемлющего мирного соглашения между Косово и Сербией со стороны США».

Национальный молитвенный завтрак или Национальная утренняя молитва — ежегодный религиозный праздник с участием президента США. Начало данной традиции было положено президентом Дуайтом Эйзенхауэром в 1953 году.