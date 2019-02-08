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Президент Косово Тачи обсудил с госсекретарем США Помпео диалог с Сербией

Политика

США заверили Косово в поддержке диалога с Сербией

Приштина, 8 февраля 2019, 13:22 — REGNUM  7 февраля президент Косово Хашим Тачи встретился с госсекретарем США Майком Помпео. Встреча прошла в отеле Washington Hilton в рамках Национального молитвенного завтрака, на котором присутствовали президент США и свыше 3800 политических и религиозных деятелей из более 130 стран.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Тачи прокомментировал встречу на своей странице в социальной сети Фейсбук:

«Как всегда, беседа с Государственным Секретарем США Майком Помпео доставила мне особое удовольствие. Сегодня, на Национальной утренней молитве, мы обсудили последние события в Косово и в регионе Западные Балканы. Я вновь получил заверение в полной поддержке диалога и достижения окончательного и всеобъемлющего мирного соглашения между Косово и Сербией со стороны США».

Национальный молитвенный завтрак или Национальная утренняя молитва — ежегодный религиозный праздник с участием президента США. Начало данной традиции было положено президентом Дуайтом Эйзенхауэром в 1953 году.

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Зарубежная хроника
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