В Херсоне суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста Вышинскому

Херсон, Украина, , 12:08 — REGNUM Ходатайство прокуратуры Украины о продлении срока ареста журналисту Кириллу Вышинскому и сокращения ему срока ознакомления с материалами дела рассмотрит Херсонский городской суд в пятницу, 8 февраля. Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский РИА Новости.

«Сегодня (состоится судебное заседание) в 13.30 (14.30 мск), — сказал он. — … Я уже в Херсоне».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая 2018 г. в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которому позже были предъявлены обвинения в «государственной измене».

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