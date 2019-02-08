В США поддержали «свободное решение» граждан Украины перейти к раскольникам

Вашингтон, , 12:06 — REGNUM Госдеп США поддерживает право жителей Украины на «свободный выбор» церкви, заявил во время брифинга американский посол по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэл Браунбек, сообщил 8 февраля ТАСС.

Он отметил, что Соединённые Штаты настаивают на возможности выбора любой организационной структуры в рамках церкви, и поэтому поддерживают создание раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ).

Во время выступления Браунбек несколько раз назвал создание объединённой раскольничьей церкви на Украине «свободным решением украинцев», а также поддержал передачу им томоса об автокефалии.

Напомним, попытки создать «государственную» церковь на Украине активно предпринимались ещё президентом Виктором Ющенко, который встречался с константинопольским патриархом Варфоломеем ещё в 2008 году. Дело Ющенко продолжил президент Украины Пётр Порошенко, который выступил инициатором обращения к Варфоломею, в котором попросил издать томос об автокефалии украинской церкви.

В средине декабря 2018 года в Киеве состоялся съезд, на котором две крупнейшие неканонические религиозные организации создали ПЦУ, а в начале января новая «церковь» получила томос от Варфоломея.

Отметим, ни одна поместная православная церковь мира не признала украинских раскольников, а на «интронизации» главы ПЦУ Епифания не было ни одного представителя мирового православия.

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«Добровольные» переходы общин канонической Украинской православной церкви к раскольникам активно стимулируют представители украинских властей и спецслужб. Как правило, они не обходятся без драк и отъёма церковного имущества у прихожан УПЦ.