Громкое дело в отношении первого вице-мэра Сочи передано в суд

Сочи, Краснодарский край, , 11:59 — REGNUM Уголовное дело в отношении первого заместителя главы администрации города Сочи Краснодарского края отправлено в суд, об этом 8 февраля сообщила пресс-служба регионального СУ СКР. Чиновник обвиняется в двух эпизодах превышения должностных полномочий — ч.1, п."в» ч.3 ст.286 УК РФ.

Согласно материалам дела, в 2016 году одна из строительных организаций обратилась в администрацию Сочи за выдачей разрешения на строительство многоквартирного жилого дома в микрорайоне Кудепста Адлерского района. В технической документации были нарушения, в том числе в части пожарной безопасности, а также сейсмического микрорайнирования, что является основанием для отказа на выдачу разрешения. Тем не менее, чиновник, не проверив документацию, подписал разрешение на строительство. На основании этого разрешения застройщик привлек средства сторонней организации на сумму более 336 миллионов рублей, однако никаких строительных работ на этом объекте после выдачи разрешения так и не проводилось.

Также, по версии следствия, в феврале 2018 года первый вице-мэр, несмотря на наличие нарушений при строительстве многоквартирного жилого дома в Адлерском районе города Сочи, выдал уже другому застройщику разрешение на ввод в эксплуатацию строения. В результате незаконно выданного разрешения застройщик легализовал многоквартирный дом, несмотря на то, что строился он с нарушениями.

Чиновник находится под стражей, а дело в настоящее время отправлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит был задержан в апреле 2018 года, тогда были проведены массовые задержания чиновников и застройщиков по делам о нарушениям в строительной сфере. Сам Чермит своей вины не признает.

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