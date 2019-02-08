«Другие требования»: мэрия Новосибирска сдала проект метро не в том формате

Новосибирск, , 11:39 — REGNUM Главгосэкспертиза не одобрила продление в Новосибирске Дзержинской линии метрополитена из-за того, что пакет документации был разработан в PDF, об этом завил мэр города Анатолий Локоть, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Пакет документации в электронном виде был разработан в PDF, а сегодня другие требования, и этот формат не принимается. Вся коллизия заключается в том, чтобы приблизить этот формат к сегодняшним требованиям, чтобы его приняли. Больше там никаких замечаний нет», — цитирует Локтя новосибирский обком КПРФ.

Депутат Горсовета Новосибирска Дмитрий Прибаловец публично задался вопросом: «Дождемся ли мы вообще теперь обещанного продолжения строительства метро в Новосибирске?»

«Ведь просто поразительные новости появились в последнее время по этой теме. Год назад мэр рассказал журналистам, что есть договоренности губернатора в Москве, о финансировании федцентром дальнейшего строительство метро в нашем городе. И что, чтобы попасть в федеральную программу на 2019−2023 гг. нужно сдать проектно-сметную документацию в Москву до конца 18-го года. В июле в СМИ появилась новость, что ПСД сдана на экспертизу, и даже названы сроки окончания строительства Дзержинской линии, с двумя новыми станциями и перегоном — начало 2020 г. Сейчас же как гром среди ясного неба вдруг оказывается, что документация не то что не прошла Госэкспертизу, а даже не была принята к рассмотрению, так как была подана не в том электронном формате, что требуется для экспертизы. Причем, насколько мне стало известно, мэрия знала о новых требованиях к формату подаваемых документов (говорят он изменился ещё в 2017 году), но то ли лень переделывать было, то ли понадеялась, что сойдёт и так, но результат на лицо. Больше всего меня сейчас волнуют две вещи — потеряли ли мы в итоге целый финансовый год для строительства метро, и, что ещё хуже — а попадём ли мы теперь вообще в эту федпрограмму? С таким отношением к делу», — написал Прибаловец на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Роман Дронов рассказал, что Главгосэкспертиза не одобрила продление в Новосибирске Дзержинской линии метрополитена. Проект строительства станции «Спортивная», которая должна быть построена к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году, проходит оценку у экспертов.

На завершение строительства Дзержинской линии необходимо 18 млрд рублей, на проектирование и строительство станции «Спортивная» — около 2 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Главгосэкспертиза не одобрила проект продления линии метро в Новосибирске