Во Владивостоке в рамках ВЭФ пройдет панельная дискуссия РФ и Индии

Владивосток, , 11:31 — REGNUM Глава министерства РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Венкатеш Варма провели рабочую встречу, в ходе которой стороны обсудили подготовку к Восточному экономическому форуму (ВЭФ). Об этом сообщается на сайте Минвостокразвития Российской Федерации.

На встрече представителей двух стран был согласован предварительный план действий. Так, в рамках ВЭФ, который состоится 4−6 сентября 2019 года во Владивостоке, пройдет российско-индийская панельная дискуссия, бизнес-диалог, а также встреча с крупным индийским бизнесом.

«Это очень важный год для Индии на российском Дальнем Востоке, — сказал Варма. — … Мы… уже начинаем заниматься подготовкой и ожидаем, что Индия примет самое активное участие в ВЭФ».

Как передавало ИА REGNUM, 7 января президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил главу правительства Индии Нарендра Моди принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, который должен пройти в сентябре 2019 года.

Читайте также: ВЭФ назвал основные глобальные риски в 2019 году

А также: Путин пригласил Нарендру Моди на ВЭФ-2019