Макрон «задирается» не в интересах Европы — мнение

Москва, , 11:23 — REGNUM Французы великолепны! Им, видите ли, не нравятся симпатии итальянских политических деятелей, членов нынешнего правительства, к движению «желтых жилетов». Они считают это вмешательством в свои внутренние дела и принимают решение об отзыве своего посла из Италии. Одновременно они резко вторгаются в вопрос о судьбе проекта «Северный поток — 2», а он, конечно, имеет общеевропейскую составляющую, но не менее, если не более, важен с точки зрения внутренней политики ФРГ. считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

«Демарши накануне важнейшего для Германии и лично для Меркель международного мероприятия, Мюнхенской конференции по безопасности, — что это, если не «недопустимая провокация» в отношении «союзного народа»? Причём, заметьте, эта провокация совершается не в интересах Европы, а в интересах внешней силы — США. Это же очевидно!

В то время как итальянские сторонники «желтых жилетов» поддерживают цели их борьбы именно в интересах Европы, в интересах населяющих её народов, страдающих от гнета глобалистов, из ставленников которых Эммануэль Макрон — первый. Рим отвечает вежливо, он «не хочет конфликта с Францией». Но Макрон-то задирается, он явно идёт на конфликт с Берлином. Неужели немцы его не осадят», — задаётся вопросом эксперт, высказывая своё мнение.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что США потратили годы на то, чтобы сорвать соглашение о строительстве российского газопровода «Северный поток — 2» в Европе. Теперь Франция ищет способ убить это соглашение, и, возможно, заодно задушить своё вновь приобретённое сближение с Германией.

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