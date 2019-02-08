Россия не получала просьбы Венесуэлы о военной помощи — МИД

Москва, , 11:00 — REGNUM Россия не получала просьбы от Венесуэлы о военной помощи, заявил 8 февраля глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

По его словам, просьбы российских стратегических партнеров Москва рассматривает и анализирует самым тщательным образом.

«Просьба по данному вопросу (о военной помощи Венесуэле) — нет, не поступала», — цитирует РИА Новости Щетинина.

Напомним, ранее Reuters сообщило со ссылкой на источники, что в Венесуэлу для поддержки президента Николаса Мадуро якобы прибыло около 400 российских военных-контрактников, «связанных с Кремлём» и «выполняющих секретные миссии для России».

В свою очередь в Москве заявили, что подобные сообщения относятся к «области конспирологии» и не соответствуют действительности.

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