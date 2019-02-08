ЕР оценит предложение депутата отменить бесплатное питание в школах

Москва, , 10:49 — REGNUM Комиссия партии «Единая Россия» оценит предложение депутата гордумы Екатеринбурга Елены Дерягиной отменить бесплатное питание в младших классах. Об этом журналистам заявил заместитель секретаря генерального совета Евгений Ревенко.

В соцсетях к нему обратились жители Свердловской области с просьбой разобраться в данной ситуации. А представители Уральского следственного комитета направили своё обращение на эту же тему председателю комиссии и депутату Госдумы Валентине Терешковой. Они просят дать оценку словам Елены Дерягиной и привлечь её к партийной ответственности.

При этом Евгений Ревенко отмечает, что депутат не является членом «Единой России», она состоит лишь в рядах сторонников партии. Но обещает, что комиссия изучит обстоятельства дела и примет соответствующее решение. Также он добавил, что позиция Дерягиной не является позицией партии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандальное заявление прозвучало 6 февраля на заседании комиссии городской думы по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодёжной политике. Елена Дерягина выступила с предложением прекратить субсидировать из областного бюджета питание для учащихся начальных классов. По её словам, на это из областного бюджета ежегодно тратится более 1 млрд. Депутат считает, что помощь нужно оказывать адресно: детям из многодетных семей и детям-инвалидам.

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