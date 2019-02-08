Правительство Украины призвало работодателей поднимать зарплаты

Киев, , 10:35 — REGNUM Работодатели, которые мало платят своим сотрудникам, рискуют потерять бизнес, заявил премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщил 7 февраля официальный сайт правительства.

«Работодатели, руководители компаний должны понять, что мы сегодня работаем на абсолютно открытом рынке труда, что мы конкурируем за трудовой потенциал не только внутри страны, а и с Польшей, Германией, другими странами, где сегодня даже принимаются законы о привлечении рабочей силы с Украины», — отметил министр.

Розенко призвал предпринимателей поднимать зарплаты и беречь своих сотрудников, в противном случае, через несколько лет они рискуют закрыться из-за отсутствия квалифицированного персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам экспертов Украина не сможет остановить процесс миграции и вымирания населения, поэтому в ближайшее десятилетие лишится ещё трёх миллионов трудоспособных граждан.

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