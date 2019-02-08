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Образование становится центром сотрудничества Индонезии и Японии — СМИ

Политика

В Университете Хиросимы в Японии обучаются 159 индонезийских студента

Джакарта, 8 февраля 2019, 10:36 — REGNUM  Вице-президент Индонезии Юсуф Калла встретился с ректором Университета Хиросимы в Японии Мицуо Очи в Джакарте, чтобы обсудить проблему человеческих ресурсах в сфере образования, сообщает информационный портал Metropolitan.

Известно, что в настоящее время в Университете Хиросимы обучаются 159 индонезийских студента, а также более 220 граждан Индонезии с докторской степенью.

«Будем надеяться, что отношения в сфере образования между Университетом Хиросимы в Японии и университетами Индонезии останутся хорошими», — заявил ректор японского университета.

Мицуо Очи также выразил соболезнования в связи со стихийными бедствиями, обрушившимися на Индонезию в последнее время. Он посетил Университет Хасануддина в городе Макассар, чтобы передать гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения и оползней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Банка Индонезия Мирза Адитьясвара в Японии призвал японских инвесторов вкладывать в Индонезию не только в форме прямых, но и портфельных инвестиций.

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