Аваков пообещал следить за ситуацией с «мертвыми душами» на Украине

Киев, , 10:30 — REGNUM Министерство внутренних дел Украины будет «пристально проверять», чтобы в реестре избирателей не было «мертвых душ с территорий Донбасса и Крыма», заявил 8 февраля глава ведомства Арсен Аваков.

По его словам, количество людей, пересекающих линию соприкосновения и регистрирующих свое место проживания в другом городе, чтобы проголосовать, увеличилось в шесть раз.

«Мы будем очень пристально проверять, чтобы в реестре избирателей не было ни «мертвых душ», ни ситуации, когда за человека кто-то проголосует», — цитирует Авакова пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года. По данным соцопросов, больше всего доверия избиратели готовы оказать шоумену Владимиру Зеленскому и лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. По состоянию на 7 февраля в качестве кандидатов в президенты зарегистрированы 42 человека.

Ранее Тимошенко подала в министерство внутренних дел Украины заявления о подготовке действующей властью массового подкупа избирателей и незаконном увеличении Государственного реестра избирателей.

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