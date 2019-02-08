Саудовский принц требовал «пули» для Хашогги за год до убийства – СМИ

Нью-Йорк, США, , 10:32 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман желал смерти оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги еще за год до убийства последнего, пишет газета The New York Times.

Издание ссылается на перехваченный американскими спецслужбами разговор между принцем Салманом и его подчиненным в сентябре 2017 года. В этом разговоре принц якобы требует, чтобы Хашогги вернулся из Вашингтона в Саудовскую Аравию любой ценой, обманом или силой. В противном случае против него должна быть применена «пуля».

Джамаль Хашогги исчез на территории саудовского консульства в Стамбуле спустя 13 месяцев после этого разговора. США и ООН обвинили власти Саудовской Аравии в убийстве журналиста.

Статья The New York Times появилась непосредственно перед истечением срока, установленного Конгрессом США для правительства президента Дональда Трампа по делу Хашогги, отмечает немецкая газета Der Spiegel. В октябре комитет Сената по международным отношениям предоставил правительству 120 дней, чтобы найти и привлечь к ответственности виновных в убийстве. Срок истекает 8 февраля.

На минувшей неделе правительство США ввело санкции в отношении 17 действующих и бывших государственных служащих арабского королевства. Само руководство Саудовской Аравии осталось нетронутым санкциями.

Читайте также: В ООН отчитались о расследовании по «делу Хашогги»