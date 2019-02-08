«Для нас это трагедия»: глава Кузбасса о гибели вахтовиков и шахтёра

Кемерово, , 10:20 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв прокомментировал происшествия, которые сегодня, 8 февраля, произошли в регионе, — падение в обрыв автобуса с вахтовиками и взрыв метана на шахте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня произошло два серьёзных происшествия. Одно происшествие в Междуреченске на разрезе «Распадский», одно происшествие в Беловском районе на шахте имени Тихова. К сожалению, есть жертвы. Шахтёрский труд, он очень-очень опасен. Мы уделяем этому постоянное внимание. И сегодня на съезде шахтёров одним из главных вопросов был вопрос промышленной безопасности, — сказал Цивилёв. — Сегодня для нас это трагедия, которая отразилась в душах всех, кто присутствовал сегодня на съезде. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы оказать помощь родственникам погибших шахтёров. И наша теперь задача — ещё на более высокий уровень поднять вопрос промбезопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 8 февраля, автобус с 22 вахтовиками упал в обрыв, погибли шесть рабочих разреза «Распадский», возбуждено уголовное дело.

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Позже стало известно о взрыве метана на шахте имени Тихова и гибели одного шахтёра.

Отметим, что сегодня, 8 февраля, в Кемеровской области проходит Всероссийский съезд руководителей угольных компаний.

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