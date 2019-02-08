В Зауралье расширили круг участников выборов губернатора

Курган, , 10:14 — REGNUM В Курганской области внесли важные изменения в региональное законодательство о выборах губернатора региона. Отныне кандидатами в главы Зауралья могут стать самовыдвиженцы. Ранее участвовать в выборах могли лишь представители политических партий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Решение было принято на внеочередном заседании Курганской областной думы 8 февраля 2019 года.

Кандидатам в губернаторы Курганской области необходимо пройти двойной фильтр: собрать подписи 0,5% жителей региона, или 3000 тысяч человек, а также 5% депутатов муниципальных образований.

Помимо этого, парламентарии проголосовали за увеличение предельных размеров избирательных фондов кандидатов в главы региона с 30 млн до 50 млн рублей.

Как отметили депутаты облдумы, с расширением круга лиц, имеющих право выдвигать свою кандидатуру, выборы губернатора Курганской области станут интересными и альтернативными.

Напомним, выборы губернатора Курганской области намечены на 8 сентября 2019 года, в единый день голосования.

Также 8 февраля 2019 года депутаты областного парламента утвердили кандидатуры областных заместителей губернатора — директора департамента АПК Сергея Пугина и начальника финансового управления Константина Ермакова. Отныне они продолжат работу без приставки «исполняющий обязанности».