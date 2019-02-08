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Названа дата конференции по новым видам вооружения в Берлине

Политика

МИД Германии призывает другие страны поставить под контроль новейшие военные технологии

Берлин, 8 февраля 2019, 10:00 — REGNUM  15 марта в Берлине состоится конференция, посвященная разработке новых правил в сфере вооружения, сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Слова министра приводит его ведомство на своей официальной странице в Twitter.

«Роботы-убийцы, новые ракетные системы, биологическое и кибероружие — нам нужны новые правила для новых технологий. Первый шаг: наша конференция в министерстве иностранных дел 15 марта. Мы не должны оставлять пробелов в контроле над вооружением», — сказал Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия призвала поставить под контроль новые виды вооружения после того, как США и Россия приостановили свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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