«Это плохой сценарий»: думу свердловского Асбеста могут распустить

Асбест, Свердловская область, , 09:59 — REGNUM В Свердловской области городская дума Асбеста может быть распущена решением губернатора. Об этом заявил первый заместитель главы региона Сергей Бидонько на своей странице в социальной сети Instagram.

По мнению чиновника, работа думы парализована, в результате чего страдают простые жители. Тем не менее Сергей Бидонько надеется, что администрация Асбеста и депутаты городской думы найдут компромисс.

«Уверен, депутаты прислушались и возобновят работу уже завтра. В феврале им необходимо принять важные корректировки в бюджет. В противном случае, если дума и дальше не будет выполнять своих функций, губернатор по закону может принять решение о ее роспуске. Это плохой сценарий, но он станет неизбежен, если депутаты не возобновят работу», — написал вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля депутаты городской думы Асбеста встретились с Сергеем Бидонько, который прибыл в город для урегулирования конфликта между администрацией и частью представительного органа. Тем не менее в гордуме опять не собрали кворум — на встрече присутствовали 13 депутатов (необходимо 14).

Напомним, что городская дума Асбеста не может собраться с начала 2019 года. До этого из-за отсутствия кворума были сорваны заседания представительного органа 23 и 31 января: часть депутатов числятся на больничном, а часть в командировках.

Отметим, что на повестку заседания с начала года вынесены вопросы о досрочном прекращении полномочий одного из депутатов фракции КПРФ (эта партия имеет большинство в гордуме Асбеста), а также об отставке спикера городской думы. Также, по мнению ряда экспертов, кризис во взаимоотношениях между думой и администрацией может быть связан с разным видением развития территории городского округа.

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