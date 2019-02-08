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Индонезия предоставила Афганистану грант на строительство клиники

Политика

Строительство клиники начнется в марте 2019 года

Джакарта, 8 февраля 2019, 09:58 — REGNUM  Правительство Индонезии предоставило грант на строительство клиники Исламский центр Индонезии в Афганистане, сообщает информационное агентство Media Indonesia.

«Строительство клиники начнется в марте 2019 года», — заявил глава бюро бюджетного планирования министерства здравоохранения Индонезии Байу Теджа Мулиаван.

Как известно, в настоящее время идет проверка документов о закупках.

Известно, что среди потенциальных подрядчиков, выбранных посольством Республики Индонезия в Кабуле для строительства клиники, числятся строительная компания Alpha Kabul, дорожно-строительная компания Hikmat Najeb и строительная компания Zia Ayoubi.

«Победитель тендера начнет строительство клиники в марте этого года. Исламский центр Индонезии в Афганистане планируется построить к августу 2019 года», — отметил Байу Теджа Мулиаван.

Напомним, Индонезия дважды предоставляла гранты дружественным странам. Помимо Афганистана аналогичный грант был предоставлен правительству Палестины.

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Внешняя политика Индонезии
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