Индонезия предоставила Афганистану грант на строительство клиники

Джакарта, , 09:58 — REGNUM Правительство Индонезии предоставило грант на строительство клиники Исламский центр Индонезии в Афганистане, сообщает информационное агентство Media Indonesia.

«Строительство клиники начнется в марте 2019 года», — заявил глава бюро бюджетного планирования министерства здравоохранения Индонезии Байу Теджа Мулиаван.

Как известно, в настоящее время идет проверка документов о закупках.

Известно, что среди потенциальных подрядчиков, выбранных посольством Республики Индонезия в Кабуле для строительства клиники, числятся строительная компания Alpha Kabul, дорожно-строительная компания Hikmat Najeb и строительная компания Zia Ayoubi.

«Победитель тендера начнет строительство клиники в марте этого года. Исламский центр Индонезии в Афганистане планируется построить к августу 2019 года», — отметил Байу Теджа Мулиаван.

Напомним, Индонезия дважды предоставляла гранты дружественным странам. Помимо Афганистана аналогичный грант был предоставлен правительству Палестины.