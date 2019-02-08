Экс-президент Танзании вышел из группы по решению конфликта в Бурунди

Дар-эс-Салам, Танзания, , 09:50 — REGNUM Экс-президент Танзании Бенджамин Мкапа ушел в отставку с поста председателя группы по решению конфликта в Бурунди. Он обвинил Восточноафриканское сообщество (ВАС) в бездействии, сообщает газета Nipashe.

Мкапа выразил свое сожаление тем, что ВАС не предприняло никаких действий по прекращению конфликта, которые он разработал. Например, не провело верховное совещание по решению конфликта, а также не проконтролировало достоверность выборов.

Также он выразил свое неудовлетворение саботажем Бурунди последнего заседания ВАС. Это, по его мнению, указывает «на давнюю позицию» руководства Бурунди не участвовать в переговорах по решению конфликта.

Эти причины вынудили его уйти в отставку.