Пятница, 8 Февраля 2019 года
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Экс-президент Танзании вышел из группы по решению конфликта в Бурунди

Политика

Бенждамин Мкапа не доволен действиями сторон по решению конфликта

Дар-эс-Салам, Танзания, 8 февраля 2019, 09:50 — REGNUM  Экс-президент Танзании Бенджамин Мкапа ушел в отставку с поста председателя группы по решению конфликта в Бурунди. Он обвинил Восточноафриканское сообщество (ВАС) в бездействии, сообщает газета Nipashe.

Мкапа выразил свое сожаление тем, что ВАС не предприняло никаких действий по прекращению конфликта, которые он разработал. Например, не провело верховное совещание по решению конфликта, а также не проконтролировало достоверность выборов.

Также он выразил свое неудовлетворение саботажем Бурунди последнего заседания ВАС. Это, по его мнению, указывает «на давнюю позицию» руководства Бурунди не участвовать в переговорах по решению конфликта.

Эти причины вынудили его уйти в отставку.

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