В Ярославле неназначенному заместителю мэра добавили полномочий

Ярославль, , 09:25 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков своим постановлением расширил полномочия заместителя мэра по вопросам имущественной и правовой политики. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Теперь этот заммэра будет возглавлять комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с исполнением договоров аренды земельных участков в городе. Ранее эти вопросы находились в ведении заместителя мэра по градостроительству.

Интересно, что должность заместителя мэра по вопросам имущественной и правовой политики была введена еще в октябре 2018 года. Однако мэрия города отрицает, что эту должность кто-то занимает. Фактически на ней работает бывший бизнесмен из Москвы Александр Асриянц, но мэрия называет его «советником». Асриянц принимает участие в заседаниях и подписывает бумаги как «заместитель мэра по вопросам имущественной и правовой политики Александр Асриянц».

Никаких пояснений по этому вопросу городские власти дать не могут. Между тем, как следует из постановления мэра, работы у «заместителя-призрака» все прибавляется. В другом постановлении, например, Владимир Волков возлагает контроль за его исполнением также на «неназначенного» зама по вопросам имущества.

Остается только добавить, что и заместителя по вопросам градостроительства формально тоже нет, хотя в мэрии говорят, что на этой должности неформально работает еще один советник — Ринат Бадаев.

Если отбросить все эти конспирологические детали, очевидно, что Александр Асриянц расширяет сферу влияния в администрации Ярославля.

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