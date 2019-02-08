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Британские СМИ узнали о появлении еще двух «отравителей» Скрипалей

Политика

Таким образом, всего по «делу Скрипалей» проходят пять граждан России

Лондон, 8 февраля 2019, 09:25 — REGNUM  В Великобритании сотрудники полиции начали расследование в отношении еще двоих граждан России, которые подозреваются в причастности к якобы отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

По их данным, двое российских граждан якобы выдали себя за туристов, чтобы получить визу. После инцидента со Скрипалями в марте 2018 года они вернулись в Россию, при этом, как отмечает издание, их роль в данной операции «была намного меньше» по сравнению с другими участниками. Таким образом, всего по «делу Скрипалей» проходят пять граждан России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее The Daily Telegraph сообщило, что в «отравлении Скрипалей» участвовало три человека. Якобы третьим в этом деле был некий офицер под именем Сергей Федотов.

Напомним, в начале марта 2018 года в британском городе Солсбери были госпитализированы в больницу с признаками отравления экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Британии обвинили в этом РФ, не предоставив при этом никаких доказательств. Москва опровергает все обвинения.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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